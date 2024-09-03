В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей возможны задержки: названная причина

На пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей приступили к ремонтным работам. Это может привести к замедлению пропуска автомобилей на этом участке.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Волынская служба восстановления и развития инфраструктуры приступила к ремонту на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на участке въезда в Украину. В связи с монтажными работами частично ограничен проезд на отдельных полосах, что может привести к замедлению трафика.

Государственная таможенная служба посоветовала учесть информацию о ремонтных работах при планировании логистики, ведь работы продлятся до 30 ноября 2024 года.

Через пункт пропуска "Устилуг – Зосин" разрешено движение транспортных средств до 7,5 тонн и пассажирских автобусов в обоих направлениях, а также пустых грузовиков весом более 7,5 тонн на выезд из Украины за электронной очередью.

Напомним, с начала года украинские пограничники и правоохранители разоблачили более 200 преступных групп, занимавшихся организацией незаконного пересечения границы Украины.

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