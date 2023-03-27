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В одном из пунктов пропуска в Польшу приостановили движение грузовиков: в чем причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1081
Время на прочтение
1 мин
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В одном из пунктов пропуска в Польшу приостановили движение грузовиков: в чем причина

Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники просят граждан учесть информацию при планировании поездок.

В Волынской области на границе с Польшей, в пункте пропуска "Ягодын", 27 марта временно приостановили движение грузовиков из-за перезагрузки баз данных.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Сегодня в пункте пропуска "Ягодин" в период с 10:00 до 11:30 – перезагрузка сервера баз данных. За указанное время движение грузовиков будет временно приостановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

Однако автобусы будут оформляться в обычном порядке.

Напомним, чиновник Минобороны задержан за организацию схемы по уклонению от мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
1081
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