В одном из районов Прикарпатья шестой раз за год фиксируют землетрясение

В одном из районов Прикарпатья шестой раз за год фиксируют землетрясение

Подземные толчки произошли в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, известном своими нефтяными промыслами.

Во вторник, 9 ноября, вблизи города Надворная (Ивано-Франковская область) зафиксировано землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили на сайте Главного центра специального контроля.

Подземные толчки произошли в 14.07 и были непродолжительными. Эпицентр землетрясения был расположен северо-восточнее Надворной, на глубине 3 км.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах”, — говорится в сообщении.

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В Главном центре специального контроля напомнили, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района было зарегистрировано уже 5 таких землетрясений — 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, а также 29 октября (с магнитудами 2,5; 2,6; 2,1; 2,5 и 2,3 балла по шкале Рихтера соответственно).

Известно, что в окрестностях Надворной с начала прошлого века активно разрабатывают нефтегазовые месторождения. Однако, пока не выяснено, имеют ли подземные толчки техногенное происхождение.

Напомним, ранее в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера. Одно здание полностью разрушено.

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