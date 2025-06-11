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- Украина
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В одном из регионов готовятся к длительным блэкаутам после вражеского удара
Население призывают подготовиться к длительному отсутствию электричества.
Российская оккупационная армия нанесла удар по объекту энергетики в Херсонской области в среду, 11 июня. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, но население области должно быть готово к длительным отключениям электроэнергии.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Ситуация с электроснабжением в Херсонской области — сложная. Российские войска атаковали важный энергетический объект. Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона. Все необходимые службы и Министерства оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.
По словам Прокудина, пока невозможно определить, как долго будут продолжаться восстановительные работы. Поэтому жителей Херсона призывают отнестись с пониманием к ситуации, которая сложилась и насколько возможно подготовиться к длительному отсутствию электричества.
Напомним, в ночь на 11 июня российская армия атаковала Украину 85 беспилотниками разных типов и ракетой. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы попадания в 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей в двух местах.