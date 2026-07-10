ВСУ держат фронт / © Associated Press

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Россияне продвинулись в Украину сразу на двух направлениях Донецкого участка фронта.

Об этом сообщает DeepState.

По данным экспертов, на Константиновском направлении враг уже несколько дней пытается создать иллюзию контроля над населенными пунктами, которые фактически еще не захвачены.

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На Покровском участке оказывает давление на Родинское — защитники фиксируют увеличение нелегальных проникновений малыми штурмовыми группами.

Кроме того, враг продвинулся вблизи Константиновки и Затышного. Постоянные штурмы враг совершает также возле Ильиновки, пытаясь двигаться на запад.

Ситуация на фронте — последние новости

Главком Александр Сырский сообщил, что темпы продвижения войск Российской Федерации на фронте в Украине в первом полугодии этого года уменьшились более чем вдвое. Впрочем, агрессор стремится расширить свое наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

Президент РФ Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.

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К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.

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