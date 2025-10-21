- Дата публикации
В одном из регионов россияне массированно ударили по объектам теплоснабжения и энергетики: что известно
Аварийные отключения электроснабжения произошли в значительной части Черниговщины.
В течение суток армия РФ массированно атаковала беспилотниками Черниговскую область. Зафиксировано более полусотни воздушных целей, в том числе две баллистические ракеты. Произошли "прилеты" на объектах критической инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус.
"Есть два попадания "Шахедов": объект теплоснабжения и энергобъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области", - заявил чиновник
По его словам, энергетики работают над восстановлением. Объекты критической инфраструктуры перевели на генераторы. Кроме того, частично развернуты пункты несокрушимости.
Напомним, Чернигов из-за атаки РФ остался без света и воды. Поздним вечером 20 октября российские войска ударили по энергосистеме области. Северная часть Черниговщины, в том числе и областной центр, осталась без света.