В одном из регионов россияне массированно ударили по объектам теплоснабжения и энергетики: что известно

В течение суток армия РФ массированно атаковала беспилотниками Черниговскую область. Зафиксировано более полусотни воздушных целей, в том числе две баллистические ракеты. Произошли "прилеты" на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус.

"Есть два попадания "Шахедов": объект теплоснабжения и энергобъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области", - заявил чиновник

По его словам, энергетики работают над восстановлением. Объекты критической инфраструктуры перевели на генераторы. Кроме того, частично развернуты пункты несокрушимости.

Напомним, Чернигов из-за атаки РФ остался без света и воды. Поздним вечером 20 октября российские войска ударили по энергосистеме области. Северная часть Черниговщины, в том числе и областной центр, осталась без света.