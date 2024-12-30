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В одном из регионов Украины хотят уменьшить продолжительность воздушных тревог

В одном из регионов Украины хотят уменьшить продолжительность воздушных тревог

Фото: pixabay

В Черкасской области за год прозвучало более 800 воздушных тревог.

В Черкасской области за год зарегистрировано более 800 воздушных тревог, общая продолжительность которых превысила 1300 часов.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в комментарии для "Суспільного".

По словам чиновника, некоторые тревоги продолжались до 12 часов из-за активности беспилотников, в частности "Шахедов", и разведывательной авиации. Такие затяжные тревоги создают значительные затруднения, особенно для образовательного процесса и функционирования региона.

В настоящее время ведутся переговоры об усовершенствовании системы оповещения, чтобы сделать тревоги менее продолжительными и более локализованными. В частности, рассматривается возможность введения зонального подхода. К примеру, если воздушная угроза возникает в районе Умани, тревога будет охватывать только эту часть области, а не всю территорию, как это происходит сейчас.

Напомним, часть Украины 30 декабря охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

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