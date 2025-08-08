В одном из регионов Украины могут сократить комендантский час

Комендантский час / © ТСН.ua

В Харькове рассматривают возможность сократить комендантский час.

Об этом сообщил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов.

Мы понимаем потребности экономики. Будет рассмотрен запрос бизнеса на уменьшение продолжительности комендантского часа — с учетом ситуации безопасности», — заявил Олег Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, для них поддержка предпринимателей является приоритетом сейчас.

