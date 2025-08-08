ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
426
Время на прочтение
1 мин

В одном из регионов Украины могут сократить комендантский час

Власти Харькова отреагировали на просьбу бизнеса сократить комендантский час. Что известно?

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комендантский час

Комендантский час / © ТСН.ua

В Харькове рассматривают возможность сократить комендантский час.

Об этом сообщил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов.

Мы понимаем потребности экономики. Будет рассмотрен запрос бизнеса на уменьшение продолжительности комендантского часа — с учетом ситуации безопасности», — заявил Олег Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, для них поддержка предпринимателей является приоритетом сейчас.

Напомним, войска РФ штурмовали КПП «Гоптовка» на границе Харьковщины и России, но были отвергнуты ВСУ. Однако утром 4 августа российская пропаганда сообщила, что армия РФ захватила КПП «Гоптовка». Это ложная информация.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie