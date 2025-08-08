- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 426
- Время на прочтение
- 1 мин
В одном из регионов Украины могут сократить комендантский час
Власти Харькова отреагировали на просьбу бизнеса сократить комендантский час. Что известно?
В Харькове рассматривают возможность сократить комендантский час.
Об этом сообщил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов.
Мы понимаем потребности экономики. Будет рассмотрен запрос бизнеса на уменьшение продолжительности комендантского часа — с учетом ситуации безопасности», — заявил Олег Синегубов.
По словам главы Харьковской ОВА, для них поддержка предпринимателей является приоритетом сейчас.
Напомним, войска РФ штурмовали КПП «Гоптовка» на границе Харьковщины и России, но были отвергнуты ВСУ. Однако утром 4 августа российская пропаганда сообщила, что армия РФ захватила КПП «Гоптовка». Это ложная информация.