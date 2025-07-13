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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В одном из регионов Украины объявлен І уровень опасности: что прогнозируют синоптики

Погодные условия могут привести к осложнениям движения транспорта.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
непогода

На западе Украины прогнозируют град и шквалы на западе Украины / © Associated Press

В понедельник, 14 июля, в западных областях Украины объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков в отдельных районах этого региона нашей страны ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупредили в Укргидрометцентре.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Напомним, на следующей неделе в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха.

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