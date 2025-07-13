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В одном из регионов Украины объявлен І уровень опасности: что прогнозируют синоптики
Погодные условия могут привести к осложнениям движения транспорта.
В понедельник, 14 июля, в западных областях Украины объявлен I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков в отдельных районах этого региона нашей страны ожидается град и шквалы 15-20 м/с.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупредили в Укргидрометцентре.
Напомним, на следующей неделе в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха.