В одном из регионов Украины в школах возобновляют очное обучение: где и когда

В одном из регионов Украины в школах возобновляют очное обучение: где и когда

Ученики Буковины смогут вернуться за парты в ближайший понедельник.

В Черновицкой области с 15 ноября благодаря стабилизации эпидемических показателей возобновят очное обучение в школах.

Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям 11 ноября.

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"С понедельника в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры", – говорится в решении комиссии.

К слову, Черновицкая область находится в "оранжевой" зоне карантина. Поэтому почти все школы области смогут работать, ведь согласно условиям карантина, там вакцинированы более 80% работников.

В то же время, если область перейдет в "красную" зону, то очное обучение смогут проводить в 55% школ, где вакцинировано против коронавируса 100% персонала.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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