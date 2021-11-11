В одном из регионов Украины в школах возобновляют очное обучение: где и когда

Ученики Буковины смогут вернуться за парты в ближайший понедельник.
В Черновицкой области с 15 ноября благодаря стабилизации эпидемических показателей возобновят очное обучение в школах.
Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям 11 ноября.
"С понедельника в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры", – говорится в решении комиссии.
К слову, Черновицкая область находится в "оранжевой" зоне карантина. Поэтому почти все школы области смогут работать, ведь согласно условиям карантина, там вакцинированы более 80% работников.
В то же время, если область перейдет в "красную" зону, то очное обучение смогут проводить в 55% школ, где вакцинировано против коронавируса 100% персонала.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- "В каждом из нас сила": Ляшко назвал регионы Украины, где вакцинируются наиболее активно
- Маричка Падалко ответила, вакцинировать ли своих детей от COVID-19: "Не хватает информации"
- В Ивано-Франковской области у преподавателей учебных заведений обнаружили поддельные ковид-сертификаты