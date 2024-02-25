В одном из регионов Украины воздух прогреется до +16: прогноз погоды на 26 февраля

Несмотря на тёплую погоду, на западе и севере страны ожидаются небольшие дожди.
На понедельник, 26 февраля, на всей территории Украины днем столбики термометров будут показывать "плюсовую" температуру воздуха, а теплее всего будет в западных областях.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В большинстве западных и северных областей, а такоже в Винницкой области местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории — без осадков.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура в восточной части Украины – ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Крыму и на юге Одесской области до 14°.
Какая будет погода на Киевщине
В Киевской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем воздух прогреется до 5-10°.
В Киеве ночью прогнозируют 2-4° тепла, днем 6-8°.
Напомним, ранее синоптикя Наталья Диденко прогнозировала, что погода в начале весны в Украине будет неустойчивой.
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