В одном из регионов Украины зафиксировали первые заморозки

Заморозки в этот период года не являются чем-то необычным для горной местности.

В Буковинских Карпатах уже зафиксировали первые заморозки, и на траве образовалась заморозка.

Об этом сообщил глава Селятинской ОТГ Валерий Полянчук, пишет molbuk.ua.

На фото, которое мужчина опубликовал в интернете, видны заморозки на траве, а температура упала ниже нуля.

Полянчук отметил, что, по словам его дедов, заморозки в этот период года не являются чем-то необычным для горной местности. Он добавил, что село Верхний Можжевельник находится на высоте 980 метров над уровнем моря.

Сегодня на Буковине прогнозируется переменная облачность без осадков, температура в области будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла, в Черновцах — 20-22 градуса. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Карпатах зафиксировали первые заморозки/acc.cv.ua

Напомним, к концу этой недели ночная температура воздуха может опуститься до 0° в Карпатах. На остальных территориях Украины будет тепло и без осадков.

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