В одном из регионов Украины зафиксировали первые заморозки

Заморозки в этот период года не являются чем-то необычным для горной местности.
В Буковинских Карпатах уже зафиксировали первые заморозки, и на траве образовалась заморозка.
Об этом сообщил глава Селятинской ОТГ Валерий Полянчук, пишет molbuk.ua.
На фото, которое мужчина опубликовал в интернете, видны заморозки на траве, а температура упала ниже нуля.
Полянчук отметил, что, по словам его дедов, заморозки в этот период года не являются чем-то необычным для горной местности. Он добавил, что село Верхний Можжевельник находится на высоте 980 метров над уровнем моря.
Сегодня на Буковине прогнозируется переменная облачность без осадков, температура в области будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла, в Черновцах — 20-22 градуса. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Напомним, к концу этой недели ночная температура воздуха может опуститься до 0° в Карпатах. На остальных территориях Украины будет тепло и без осадков.
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