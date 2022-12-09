В одном из сел Волыни – вспышка вирусного гепатита А: как уберечься от заболевания

В одном из сел Камень-Каширского район Волыни обнаружили вспышку вирусного гепатита А. Известно о 5 случаях заболевания. Распространение гепатита произошло через домашний очаг.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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"Первой за медицинской помощью обратилась 23-летняя женщина. Она была госпитализирована. При обследовании у женщины были обнаружены антитела к вирусному гепатиту А. Следующими в инфекционное отделение больницы попали ее брат, две подруги и сосед. В рамках противоэпидемических мероприятий было проведено биохимическое обследование 27 контактных лиц. Полученные результаты находятся в пределах нормы", — говорится в сообщении.

В ЦОС предполагают, что, вероятно, заболевание передалось из-за общения с людьми, у которых была бессимптомная или безжелтушная форма заболевания вирусным гепатитом А. Отмечается, что случаи заболевания регистрировались в селе Камень-Каширского района в августе и сентябре 2022 года. Населённый пункт не имеет централизованного водоснабжения. Его жители используют шахтные колодцы.

В кострах отобрано 6 проб питьевой воды для проведения микробиологического исследования. По результатам 1 проба не соответствовала требованиям ГСанПина 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой предназначенной для потребления человеком". Эпидемиологическое расследование продолжается.

Как уберечься от гепатита А:

1. Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, а также после каждого посещения туалета.

2. Пейте только кипяченую воду: кипятить следует не менее 10 мин.

3. Перед употреблением хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды.

4. Не занимайтесь самолечением. Только врач может диагностировать вирусный гепатит A и предоставить рекомендации по режиму и лечению.

5. Делайте прививку.

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