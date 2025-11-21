ТСН в социальных сетях

В одном из ТЦК Одессы прогремел взрыв: что известно

Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один — ранен.

Светлана Несчетная
На месте работает полиция

На месте работает полиция / © Полиция Киева

Дополнено новыми материалами

В одном из ТЦК Одессы прогремел взрыв.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один — ранен.

На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали выясняются.

По источникам издания «Думская. Одесса», в территориальном центре комплектования Пересыпского района Одессы произошел взрыв гранаты.

«Тяжело раненый 42-летний мобилизованный военнослужащий позже умер. По предварительной информации, гранату активировал другой мобилизованный, который пронес ее в рюкзаке», — говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве женщина толкнула военного ТЦК под автомобиль, военный получил перелом ноги.

