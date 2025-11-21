- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 474
- Время на прочтение
- 1 мин
В одном из ТЦК Одессы прогремел взрыв: что известно
Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один — ранен.
В одном из ТЦК Одессы прогремел взрыв.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один — ранен.
На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали выясняются.
По источникам издания «Думская. Одесса», в территориальном центре комплектования Пересыпского района Одессы произошел взрыв гранаты.
«Тяжело раненый 42-летний мобилизованный военнослужащий позже умер. По предварительной информации, гранату активировал другой мобилизованный, который пронес ее в рюкзаке», — говорится в сообщении.
Напомним, в Полтаве женщина толкнула военного ТЦК под автомобиль, военный получил перелом ноги.