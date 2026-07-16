В одном из тыловых регионов Украины запретили работу АЗС во время тревог

РФ уничтожает АЗС / © Getty Images

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Автозаправочные станции в Коростенском районе на севере Житомирской области теперь не будут работать во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Бунечко подписал приказ, согласно которому все АЗС на территории Коростенского района во время воздушной тревоги должны прекращать работу и принимать меры по эвакуации работников и посетителей в ближайшие укрытия или другие безопасные места.

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По словам главы ОВА, документ появился из-за вражеских атак последних дней на топливную инфраструктуру севера Житомирщины, свидетельствующих о повышении опасности для жителей области.

Российские атаки на АЗС Украины — последние новости

15 июля российские войска атаковали автозаправочную станцию в Малинской громаде Житомирской области.

В целом российская армия усилила атаки беспилотниками по украинским автозаправочным станциям. За последние несколько недель под ударами оказались уже более 200 АЗС. В то же время эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин уверяет, что угрозы дефицита топлива в Украине пока нет.

Кабмин вместе с областными военными администрациями и участниками рынка нарабатывают механизмы обеспечения топлива в регионах и фоне повреждений и разрушений Россией АЗК и нефтебаз.

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