- Категория
- Украина
В одном из украинских городов света не будет до завтра: детали
Ремонтные работы на поврежденных врагом объектах продолжаются.
Жители Изюма сегодня, 8 ноября, останутся без света.
Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации.
Как отмечают власти, причиной отсутствия электроснабжения стали значительные повреждения, нанесенные врагом энергосетям за пределами общины.
Это следствие массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины, которые произошли в ночь на 8 ноября.
«Свет сегодня, к сожалению, не появится», — говорится в сообщении.
Ремонтные бригады уже работают в усиленном режиме восстановления поврежденных объектов. Однако масштаб разрушений не позволяет дать оптимистические прогнозы на ближайшие часы.
Власти призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, после массированной ночной атаки РФ все ТЭС «Центрэнерго» остановили работу и полностью прекратили генерацию электроэнергии. В компании заявили, что это был самый мощный удар по тепловой энергетике с начала войны: Трипольская, Змиевская и Углегорская станции получили критические повреждения, а восстановленные ранее мощности снова потеряны.