В одном из украинских городов света не будет до завтра: детали

Ремонтные работы на поврежденных врагом объектах продолжаются.

Блэкаут

Блэкаут / © ТСН.ua

Жители Изюма сегодня, 8 ноября, останутся без света.

Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации.

Как отмечают власти, причиной отсутствия электроснабжения стали значительные повреждения, нанесенные врагом энергосетям за пределами общины.

Это следствие массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины, которые произошли в ночь на 8 ноября.

«Свет сегодня, к сожалению, не появится», — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады уже работают в усиленном режиме восстановления поврежденных объектов. Однако масштаб разрушений не позволяет дать оптимистические прогнозы на ближайшие часы.

Власти призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, после массированной ночной атаки РФ все ТЭС «Центрэнерго» остановили работу и полностью прекратили генерацию электроэнергии. В компании заявили, что это был самый мощный удар по тепловой энергетике с начала войны: Трипольская, Змиевская и Углегорская станции получили критические повреждения, а восстановленные ранее мощности снова потеряны.

