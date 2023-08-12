В одной из больниц Днепра после операции умер 11-летний мальчик: прокуратура начала расследование

У других пациентов этой больницы было выявлено ухудшение самочувствия в послеоперационный период.

В одной из больниц Днепра после операции умер 11-летний мальчик, у других пациентов также было выявлено ухудшение самочувствия в послеоперационный период. Прокуратура приступила к расследованию ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры Днепра начато досудебное расследование по уголовному производству по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

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По данным следствия, в одной из больниц Днепра проведены оперативные вмешательства четырем взрослым и пяти детям в возрасте от трех до 17 лет.

В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма.

Утром 12 августа 2023 года в реанимационном отделении умер 11-летний мальчик.

Установлено, что пациентам вводился один препарат, номер партии установлен и больничной сети области остановлено его использование.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

Использование сомнительного препарата прекращено в больничной сети области

Департамент здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации создал комиссию по проверке предоставления медицинской помощи в больнице.

Указанное производство начато по сообщению Днепропетровской ОВД.

Ракетный удар по Днепру

28 июля армия РФ обстреляла Днепр и ударила по жилой многоэтажке и административному зданию. Там возник пожар на площади в 100 квадратных метров. В результате обстрела россиянами Днепра пострадали 9 человек, среди которых двое детей.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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