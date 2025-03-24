В одной из областей 5 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

В Ровенской области 5 населенных пунктов полностью обесточены из-за непогоды. Сильный ветер оставил без света жителей в бывших Костопольском и Березновском районах.

Об этом сообщает Ровенская ОВА.

"Энергетики и представители других служб работают над ликвидацией последствий. Нахожусь с ними на постоянной связи", — говорится в сообщении.

Ветер не стихает, поэтому есть риск новых обрывов. В связи с этим жители области призвали быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности, не подходить к линиям электропередач и не пытаться самостоятельно возобновить энергоснабжение.

Напомним, В ночь на 17 марта российская армия ударила беспилотниками на энергетические объекты в нескольких регионах Украины. В результате атаки есть отключение света в нескольких областях.

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