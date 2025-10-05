В одной из областей действуют графики отключения света

Отключение света в Черниговской области / © ТСН.ua

В Черниговской области продолжают действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«На Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения в формате „3 через 3“. Где ситуация позволяет — времени со светом было больше», — сказал глава ОВА.

По его словам, из-за сложной ситуации в сети применялись и действуют аварийные отключения в Чернигове, на территории Черниговского, Корюковского и Новгород-Сиверского районов. В течение дня энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы область была со светом.

Чаус рассказал, что сегодня в течение дня враг более 10 раз обстреливал область. В Чернигове попадание по инфраструктурному объекту и заправочной станции на территории одного из предприятий, возник пожар.

Образование на Черниговщине

Чаус сообщил, что решение о режиме работы по каждому учебному заведению принимает дирекция совместно с органами управления образованием в громаде.

«Это зависит от позиции родителей, ситуации безопасности, наличия альтернативного питания и возможности организовать питание. Часть школ области на прошлой неделе работала в очном режиме и смешанном формате», — пояснил он.

Напомним, что Черниговская область в ночь на 5 октября подверглась очередным атакам российскими дронами-камикадзе.

2 октября Нежин на Черниговщине остался полностью без света.

1 октября город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ. Обстрел электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блекауте, который длился более трех часов.