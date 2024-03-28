В одной из областей действуют графики отключения света: детали от "Укрэнерго"

На четверг, 28 марта, в Харьковской области до сих пор применяют графики отключения света. Впрочем, с ростом потребления возможно применение ограничений в Одесской и Хмельницкой областях.

О состоянии энергосистемы сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, отмечается, что в разных регионах произошло обесточивание в нескольких регионах. В частности, из-за неблагоприятной погоды и боевых действий.

Сильный ветер оставил без электроэнергии 19 населенных пунктов в Хмельницкой области и пять — в Киевской области. В настоящее время продолжаются ремонтные работы.

Отмечается, что по другим причинам на сегодняшнее утро обесточено 389 населенных пунктов. Из-за боевых действий отключения света произошли в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях, а из-за технологических нарушений – в Киевской и Кировоградской областях.

В компании отмечают, что на одной из тепловых электростанций после ремонта включен энергоблок. В настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется, отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью самой масштабной атаки России 22 марта был полный блекаут Украины. Нанесенный энергетике ущерб еще подсчитывается.

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