В одной из областей фиксируют перебои со светом из-за атаки РФ— подробности

Реклама

Из-за массированной атаки российских дронов 24 марта в Тернопольской области повреждена критическая инфраструктура. В области возникли проблемы со светом.

Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации .

По данным ОВА, враг попал в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание. Силам ПВО удалось сбить часть беспилотников, однако зафиксированные прилеты повлекли за собой пожары, которые уже ликвидированы.

Реклама

Из-за повреждений энергообъектов в части населенных пунктов области исчез свет. Специалисты работают над восстановлением подачи электричества потребителям и готовятся к ремонтным работам на поврежденных участках.

Напомним, Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

Ранее мы писали, что в Тернополе во время массированной атаки российский беспилотник попал в административное здание, а также в объект энергетики.

В Ивано-Франковске также раздались взрывы. Весь коммунальный транспорт в городе приостанавливает движение из-за объявления повышенной опасности, передают местные СМИ.