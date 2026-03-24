ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
448
Время на прочтение
1 мин

В одной из областей фиксируют перебои со светом из-за атаки РФ— подробности

В Тернопольской области зафиксированы перебои со светом из-за удара по энергообъектам.

Автор публикации
Руслана Сивак
Электричество

Электричество / © УНИАН

Из-за массированной атаки российских дронов 24 марта в Тернопольской области повреждена критическая инфраструктура. В области возникли проблемы со светом.

Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации .

По данным ОВА, враг попал в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание. Силам ПВО удалось сбить часть беспилотников, однако зафиксированные прилеты повлекли за собой пожары, которые уже ликвидированы.

Из-за повреждений энергообъектов в части населенных пунктов области исчез свет. Специалисты работают над восстановлением подачи электричества потребителям и готовятся к ремонтным работам на поврежденных участках.

Массированная атака на Украину 24 марта — последние новости

Напомним, Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

Ранее мы писали, что в Тернополе во время массированной атаки российский беспилотник попал в административное здание, а также в объект энергетики.

В Ивано-Франковске также раздались взрывы. Весь коммунальный транспорт в городе приостанавливает движение из-за объявления повышенной опасности, передают местные СМИ.

Дата публикации
Количество просмотров
448
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie