В одной из областей из-за атаки РФ поврежден объект энергетики: детали

В Полтавской области произошли отключения электричества.
Утром 1 февраля российские оккупанты ударили по Полтавской области. Повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе.
Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.
Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попадания в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", – проинформировали в ОВА.
"Отмечается, что из-за российской атаки без света остались 164 бытовых и один юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — отметили местные власти.
Как сообщалось, армия РФ атаковала объекты энергетики. В ряде областей ввели отключение света.
Читайте также:
- В Украине 1 февраля ввели аварийные отключения света: где не будет электричества
- Россияне попали в жилой дом в Полтаве: что известно
- Российские войска ударили по жилой застройке Харькова: есть жертвы