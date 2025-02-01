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В одной из областей из-за атаки РФ поврежден объект энергетики: детали

В одной из областей из-за атаки РФ поврежден объект энергетики: детали

Атак на объект энергетики. / Фото: Associated Press

В Полтавской области произошли отключения электричества.

Утром 1 февраля российские оккупанты ударили по Полтавской области. Повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе.

Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попадания в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", – проинформировали в ОВА.

"Отмечается, что из-за российской атаки без света остались 164 бытовых и один юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — отметили местные власти.

Как сообщалось, армия РФ атаковала объекты энергетики. В ряде областей ввели отключение света.

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