ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

В одной из областей из-за непогоды школы переходят на дистанционное обучение

Из-за непогоды школы временно меняют формат обучения.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Ребенок

Ребенок

В Николаеве из-за ухудшения погодных условий с 19 февраля школы города переходят на дистанционный режим обучения, чтобы обезопасить учеников.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

«Прошу родителей учесть это при планировании дня. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и детей», — отметил Сенкевич.

В то же время, по его словам, детские сады продолжают работать в обычном режиме, поскольку не все родители могут оставить маленьких детей дома. Городские власти призывают родителей планировать свой день с учетом погодных условий и обеспечить безопасное передвижение по городу.

Сегодня в Николаеве шел ледяной дождь, дороги превратились в каток.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за энергетического кризиса и сильных морозов Министерство образования и науки поручило местным властям самостоятельно выбрать модель обучения для школьников.

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie