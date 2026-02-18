В одной из областей из-за непогоды школы переходят на дистанционное обучение

Ребенок

Реклама

В Николаеве из-за ухудшения погодных условий с 19 февраля школы города переходят на дистанционный режим обучения, чтобы обезопасить учеников.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

«Прошу родителей учесть это при планировании дня. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и детей», — отметил Сенкевич.

Реклама

В то же время, по его словам, детские сады продолжают работать в обычном режиме, поскольку не все родители могут оставить маленьких детей дома. Городские власти призывают родителей планировать свой день с учетом погодных условий и обеспечить безопасное передвижение по городу.

Сегодня в Николаеве шел ледяной дождь, дороги превратились в каток.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за энергетического кризиса и сильных морозов Министерство образования и науки поручило местным властям самостоятельно выбрать модель обучения для школьников.