В одной из областей из-за непогоды школы переходят на дистанционное обучение
Из-за непогоды школы временно меняют формат обучения.
В Николаеве из-за ухудшения погодных условий с 19 февраля школы города переходят на дистанционный режим обучения, чтобы обезопасить учеников.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
«Прошу родителей учесть это при планировании дня. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и детей», — отметил Сенкевич.
В то же время, по его словам, детские сады продолжают работать в обычном режиме, поскольку не все родители могут оставить маленьких детей дома. Городские власти призывают родителей планировать свой день с учетом погодных условий и обеспечить безопасное передвижение по городу.
Сегодня в Николаеве шел ледяной дождь, дороги превратились в каток.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за энергетического кризиса и сильных морозов Министерство образования и науки поручило местным властям самостоятельно выбрать модель обучения для школьников.