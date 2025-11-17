В одной из областей изменили движение поездов из-за боевых действий

Поезд / © Укрзализныця

Из-за влияния боевых действий 17 ноября временно не будет курсировать ряд железнодорожных рейсов Днепропетровской области. Некоторые поезда курсируют с задержками.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

На Днепропетровщине временно не будут курсировать такие поезда:

№6272 Синельниково-1 — Павлоград-1.

№6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.

Альтернативными рейсами остаются:

№6280 Синельниково-1 — Павлоград-1.

№6291 на участке Павлоград-1 — Синельниково-1.

Поезд №6008 Пятихатки — Днепр следует со станции Вольногорск с задержкой 30 мин.

«Время задержки может измениться, просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах», — призвали в «Укрзализныце».

Также с задержаниями курсирует еще ряд пригородных поездов на Днепропетровщине:

№6104 Синельниково-1 — Чаплино отправился со станции Письменная с задержкой в 2 ч.

№6109 Чаплино — Днепр отправился с начальной станции с задержкой в 2 ч. 50 мин.

К слову, российская армия начала штурм села Новопавловка на Днепропетровщине. По данным аналитиков DeepState, оккупанты установили понтонную переправу между Дачным и Ялтой и перебросили около 10 единиц военной техники. Враг смог рассредоточить десант в центре и на юге Новопавловки.