В одной из областей изменили движение поездов из-за боевых действий
«Укрзализныця» сообщила о временных изменениях в графике движения поездов на Днепропетровщине 17 ноября.
Из-за влияния боевых действий 17 ноября временно не будет курсировать ряд железнодорожных рейсов Днепропетровской области. Некоторые поезда курсируют с задержками.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
На Днепропетровщине временно не будут курсировать такие поезда:
№6272 Синельниково-1 — Павлоград-1.
№6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.
Альтернативными рейсами остаются:
№6280 Синельниково-1 — Павлоград-1.
№6291 на участке Павлоград-1 — Синельниково-1.
Поезд №6008 Пятихатки — Днепр следует со станции Вольногорск с задержкой 30 мин.
«Время задержки может измениться, просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах», — призвали в «Укрзализныце».
Также с задержаниями курсирует еще ряд пригородных поездов на Днепропетровщине:
№6104 Синельниково-1 — Чаплино отправился со станции Письменная с задержкой в 2 ч.
№6109 Чаплино — Днепр отправился с начальной станции с задержкой в 2 ч. 50 мин.
К слову, российская армия начала штурм села Новопавловка на Днепропетровщине. По данным аналитиков DeepState, оккупанты установили понтонную переправу между Дачным и Ялтой и перебросили около 10 единиц военной техники. Враг смог рассредоточить десант в центре и на юге Новопавловки.