Украина
429
1 мин

В одной из областей изменили движение поездов из-за боевых действий

«Укрзализныця» сообщила о временных изменениях в графике движения поездов на Днепропетровщине 17 ноября.

Ирина Лабьяк
Поезд

Поезд / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

Из-за влияния боевых действий 17 ноября временно не будет курсировать ряд железнодорожных рейсов Днепропетровской области. Некоторые поезда курсируют с задержками.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

На Днепропетровщине временно не будут курсировать такие поезда:

  • №6272 Синельниково-1 — Павлоград-1.

  • №6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.

Альтернативными рейсами остаются:

  • №6280 Синельниково-1 — Павлоград-1.

  • №6291 на участке Павлоград-1 — Синельниково-1.

Поезд №6008 Пятихатки — Днепр следует со станции Вольногорск с задержкой 30 мин.

«Время задержки может измениться, просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах», — призвали в «Укрзализныце».

Также с задержаниями курсирует еще ряд пригородных поездов на Днепропетровщине:

  • №6104 Синельниково-1 — Чаплино отправился со станции Письменная с задержкой в 2 ч.

  • №6109 Чаплино — Днепр отправился с начальной станции с задержкой в 2 ч. 50 мин.

К слову, российская армия начала штурм села Новопавловка на Днепропетровщине. По данным аналитиков DeepState, оккупанты установили понтонную переправу между Дачным и Ялтой и перебросили около 10 единиц военной техники. Враг смог рассредоточить десант в центре и на юге Новопавловки.

429
