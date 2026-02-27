В одной из областей изменили продолжительность комендантского часа: что известно

Комендантский час (иллюстративное фото) / © ТСН.ua

Реклама

На территории Донецкой области с сегодняшнего дня, 27 февраля, существенно расширили перечень населенных пунктов, где вводится продленный комендантский час. В этих зонах ограничения на передвижение будут действовать ежедневно с 15:00 до 11:00.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Где введено ограничение «15:00 — 11:00»

Согласно документу, новый график комендантского часа распространяется на все населенные пункты:

Реклама

Северская, Соледарская, Торецкая, Звановская и Андреевская;

Лиманская, Константиновская, Ильиновская и Дружковская;

Покровская, Гродовская, Удачненская, Мирноградская и Шаховская.

Кроме того, ограничения будут действовать в ряде населенных пунктов Святогорской, Николаевской и Добропольской территориальных общин. В частности, в список попали города Святогорск, Николаевка, Доброполье, Белицкое и близлежащие к ним села.

Правила для остальной области

На тех территориях Донбасса, которые не вошли в вышеперечисленный перечень, комендантский час остается без изменений и продлится с 21:00 до 05:00.

«Призываю всех, кто остается в области, соблюдать установленные правила!» — подчеркнул Вадим Филашкин в обращении к жителям региона.

Следует заметить, что во время действия комендантского часа запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

Реклама

Комендантский час в Украине — последние новости

Напомним, из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, сильных морозов и проблем со связью, столичные власти и сервисы перевозок пошли на беспрецедентный шаг. Теперь передвигаться по городу на такси можно круглосуточно.

Также власти ослабили действие комендантского часа. МВД Украины опубликовало новые правила передвижения во время комендантского часа. Теперь расширено количество случаев, когда можно передвигаться во время комендантского часа в регионах, где объявление чрезвычайная ситуация в энергетике.

Эти обновленные правила фактически не ввели ничего принципиально нового, а лишь закрепили уже давно действующую практику в украинских городах.