Украина
В одной из областей изменили продолжительность комендантского часа: какая причина

Продолжительность комендантского часа в Сумской области уменьшилась, при этом приоритет — по безопасности.

Комендантский час / © ТСН

В Сумской области есть изменения в продолжительности комендантского часа. Теперь она будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Как отметил чиновник, при принятии решения, в частности, учитывалось обращение от бизнеса.

"Это шаг с учетом потребностей людей и поддержания экономической активности - для создания более благоприятных условий работы бизнеса, предотвращения релокации предприятий и улучшения транспортного сообщения", - пояснил Григоров.

Власти утверждают, что безопасность остается главным приоритетом. Так, в прифронтовых общинах продолжительность комендантского часа может изменяться в зависимости от ситуации.

Ранее в Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, где ввели усиленный комендантский час продолжительностью до 20 часов в сутки. В отдельных общинах ограничения будут действовать ежедневно с 15:00 до 11:00 из-за ситуации с безопасностью вблизи линии фронта. Новые правила касаются ряда общин региона, а для остальной области будет действовать более стандартный режим в зависимости от уровня угрозы.

