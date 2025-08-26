В одной из областей изменяют систему оповещения о воздушной тревоге

В одной из областей изменяют оповещение о воздушной тревоге / © pixabay.com

С 1 сентября на Львовщине, как и в еще 11 областях Украины, сигнал «Воздушная тревога» будет подаваться дифференцированно, то есть только в районах, которым угрожает опасность. Это решение было принято для обеспечения бесперебойной работы предприятий.

Об этом пишет Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Теперь тревогу будут объявлять отдельно по районам в случае приближения беспилотников к их границам. В то же время в случае угрозы применения аэробалистической ракеты «Кинжал» сигнал будет раздаваться одновременно по всей Украине.

Как отметил директор Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА Игорь Туз, областная система оповещения готова к работе в новом режиме. Однако он призвал людей внимательно следить за официальными источниками информации, например, телеграм-каналом «Оповещение ГЗ» и мобильным приложением «Воздушная тревога», поскольку возможны сбои. В случае нештатного срабатывания системы местных жителей просят сообщать об этом соответствующие подразделения местных советов.

Напомним, сигнал воздушной тревоги в Киевской области от 24 июля дифференцирован. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевщине.

Ранее сообщалось, вдоль автодороги М-14 Херсон — Николаев зафиксирована повышенная активность российских ударных дронов, целенаправленно атакующих гражданские автомобили. Жителей призывают воздержаться от передвижения по этому маршруту без крайней необходимости.