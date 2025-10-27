В одной из областей люди частично остались без света

Отключение света / © ТСН

Часть Сумской общины находится без света. Причина — атаки РФ.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Он подчеркнул, что прилагается максимум усилий, чтобы заживить потребителей.

«Все необходимые службы уже работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», — отметили в ОВА.

Как добавили в ГСЧС, в ночь на 27 октября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Сумской общины.

«Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. К счастью, пострадавших нет», — констатировали в ведомстве.

Ранее в Сумской области вводили графики аварийных отключений (ГАО) электроэнергии. Применяются для 1-й и 2-й очередей потребителей.

Это экстренная мера, используемая в аварийных ситуациях для немедленного снижения уровня потребляемой мощности в сети.

«В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки», — объяснили в «Укрэнерго».