- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
В одной из областей люди частично остались без света
Энергетики работают над ликвидацией последствий российских ударов по критической инфраструктуре Сумской области.
Часть Сумской общины находится без света. Причина — атаки РФ.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Он подчеркнул, что прилагается максимум усилий, чтобы заживить потребителей.
«Все необходимые службы уже работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», — отметили в ОВА.
Как добавили в ГСЧС, в ночь на 27 октября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Сумской общины.
«Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. К счастью, пострадавших нет», — констатировали в ведомстве.
Ранее в Сумской области вводили графики аварийных отключений (ГАО) электроэнергии. Применяются для 1-й и 2-й очередей потребителей.
Это экстренная мера, используемая в аварийных ситуациях для немедленного снижения уровня потребляемой мощности в сети.
«В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки», — объяснили в «Укрэнерго».