В одной из областей – массовые аварийные отключения света: что произошло

Из-за непогоды ряд населенных пунктов Сумской области по состоянию на утро 11 июня остались без света. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В результате непогоды обесточено 6 446 абонентов в 30 населенных пунктах — 21 полностью и 9 частично обесточенных. Это:

1. Роменский район: без света 6 населенных пунктов, 3851 абонент (с. Перекрестовка, Ливандовка, Колесниково, Голенково, Яковенково и частично г.Ромны);

Недригайловское общество: частично 2 н.п., 19 абонентов (с.Мелешковка, с.Муховатое).

2. Ахтырский район: 14 населенных пунктов, 1492 абонента (полностью: с. Садки, с. Всадки, с. Рассоховатое, с. Комаровка, с. Олешня, с. Лысее, с. с.Гай Мошенко, с.Буймеровка, частично: с.Довжик, с.Гринченково и пгт.Чупаховка.

3. Сумской район: Лебединская община: 1 н.п., 10 абонентов (с.Перелисок).

Белопольское общество: 6 н.п., 989 абонентов, полностью: с.Марковка, с.Супруновка, с.Терещинки, с.Верхосулка, частично: пгт. Николаевка и г. Белополье.

4. Шосткинский район: Шосткинская община, 1 н.п., 85 абонентов, с.Свирж частично.

Непогода в Украине

Напомним, вчера вечером, 10 июня, центральные, северные и частично северные регионы накрыла мощная буря. В частности, во Львовской области въезд в куротный поселок Сходница Дрогобычского района перекрыт из-за подтопления, а в селе Урич Стрыйского района частично обрушился мост.

А в Киеве из-за мощного ливня затопило некоторые улицы. Кадры публикуют в Сети. Как отчитался мэр Киева Виталий Кличко, сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная".

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