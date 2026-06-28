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В одной из областей объявили об обесточивании: какая причина
В АО «Сумыоблэнерго» отметили, что света не будет не все время, а отключения будут носить временный характер из-за ремонтных работ.
В Сумской области в конце июня возможны временные отключения электроэнергии из-за проведения плановых работ в сетях. Ограничения могут применяться с 05600 29 июня до 22:00 30 июня.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Сумыоблэнерго» в Telegram.
Что нужно знать потребителям
Энергетики успокаивают: это не означает, что электроснабжение будет полностью отсутствовать в течение двух суток. В указанный период возможны только периодические и временные обесточивания.
Кроме того, в компании предупредили о возможных колебаниях напряжения в электросети.
«По возможности, учтите это при пользовании бытовой техникой и другими электроприборами. Рекомендуем установить реле напряжения или устройства защитного отключения», — отметили в «Сумыоблэнерго».
Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильное и безопасное функционирование энергосистем Сумщины в условиях постоянных российских атак на критическую инфраструктуру.
Как узнать график по своему адресу
Подробную информацию о причинах и точном времени отключения потребители могут проверить через следующие каналы:
в личном кабинете «E-Svitlo»;
на официальном сайте АО «Сумыоблэнерго» в разделе «Потребителям — Отключение»;
по телефонам колл-центра: 0 800 300 247 или 0542 659 659.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 июня совершили массированный налет дронами на Сумскую область. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в частный сектор и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие и отключение света.