ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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244
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В одной из областей объявили об обесточивании: какая причина

В АО «Сумыоблэнерго» отметили, что света не будет не все время, а отключения будут носить временный характер из-за ремонтных работ.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Ремонтные работы в сетях

Ремонтные работы в сетях / © УНИАН

В Сумской области в конце июня возможны временные отключения электроэнергии из-за проведения плановых работ в сетях. Ограничения могут применяться с 05600 29 июня до 22:00 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Сумыоблэнерго» в Telegram.

Что нужно знать потребителям

Энергетики успокаивают: это не означает, что электроснабжение будет полностью отсутствовать в течение двух суток. В указанный период возможны только периодические и временные обесточивания.

Кроме того, в компании предупредили о возможных колебаниях напряжения в электросети.

«По возможности, учтите это при пользовании бытовой техникой и другими электроприборами. Рекомендуем установить реле напряжения или устройства защитного отключения», — отметили в «Сумыоблэнерго».

Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильное и безопасное функционирование энергосистем Сумщины в условиях постоянных российских атак на критическую инфраструктуру.

Как узнать график по своему адресу

Подробную информацию о причинах и точном времени отключения потребители могут проверить через следующие каналы:

  • в личном кабинете «E-Svitlo»;

  • на официальном сайте АО «Сумыоблэнерго» в разделе «Потребителям — Отключение»;

  • по телефонам колл-центра: 0 800 300 247 или 0542 659 659.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 июня совершили массированный налет дронами на Сумскую область. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в частный сектор и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие и отключение света.

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Дата публикации
Количество просмотров
244
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