В одной из областей объявили срочную эвакуацию: кому придется уехать

Эвакуация людей / © t.me/synegubov

В Никопольском районе Днепропетровской области вводятся мероприятия по обязательной эвакуации населения из наиболее опасных территорий.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Решение об эвакуации принято для защиты жизни граждан, прежде всего детей. Под обязательный выезд попадают жители прибрежных населенных пунктов, регулярно страдающих от вражеских обстрелов.

«Объявили обязательную эвакуацию с отдельных территорий Никопольщины. Подписал соответствующие распоряжения», — отметил глава.

Кого касается обязательная эвакуация

Прежде эвакуация касается семей с детьми. В настоящее время определены три населенных пункта, где выезд детей безапелляционный:

Новокиевка и Ильинка (Марганецкая городская община);

Вышетарасовка (Мировская сельская община).

По данным ОВА, в этих селах сейчас живут 34 ребенка, которые воспитываются в 28 семьях. Кроме того, меры безопасности расширены на крупные города. Всем жителям необходимо оставить одну из улиц Марганца и около 100 улиц Никополя.

Власти подчеркивают, что эвакуация не мгновенная, однако должна быть завершена в течение ближайшего месяца. Время и маршрут выезда будут согласовываться с каждой семьей индивидуально, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность.

«Семейства смогут остановиться как в более безопасных населенных пунктах Никопольщины, так и в других районах области или даже других регионах. Все организационные вопросы и сопровождение будут обеспечивать власти на местах», — объяснили в Днепропетровской ОВА.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области было принято решение о расширении территорий обязательной и принудительной эвакуации населения. В частности, эвакуация касается населенных пунктов Шевченковской и Великобурлукской общин, откуда планируют вывезти сотни жителей, среди которых есть дети.

Также, в Славянске Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации детей из районов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов. Эвакуация касается ряда улиц, переулков и въездов города, где ситуация безопасности остается сложной из-за боевых действий и риска вражеских атак.

