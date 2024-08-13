В одной из областей ограничили передвижение граждан: подробности

Генеральный штаб ВСУ ограничил передвижение граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Как долго продлится это ограничение, неизвестно.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и в целях сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что допуск на территорию будет осуществляться по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье ввели ряд запретов , касающихся как людей, так и транспортных средств. В частности, в пределах приграничной полосы запрещается перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.

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