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В одной из областей почти 2 тысяч больных за сутки: в каких регионах Украины наихудшая COVID-ситуация

В одной из областей почти 2 тысяч больных за сутки: в каких регионах Украины наихудшая COVID-ситуация

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

В Харьковской области почти 2 тысячи больных в сутки.

В Украине на 31 октября зафиксировано 17 430 новых случаев COVID-19. В больницы было госпитализировано 5 663 человека.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировали в следующих областях: Сумской — 1176, Одесской — 1521 и Харьковской — 1934.

В целом ситуация в регионах с COVID-19 за прошедшие сутки выглядит так:

  • г. Киев – 443 случая;
  • Винницкая область – 363 случая;
  • Волынская область – 317 случаев;
  • Днепропетровская область – 1141 случай;
  • Донецкая область – 436 случаев;
  • Житомирская область – 1166 случаев;
  • Закарпатская область – 181 случай;
  • Запорожская область – 657 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 582 случая;
  • Киевская область – 578 случаев;
  • Кировоградская область – 177 случаев;
  • Луганская область – 204 случая;
  • Львовская область – 1040 случаев;
  • Николаевская область – 939 случаев;
  • Одесская область – 1521 случай;
  • Полтавская область – 364 случая;
  • Ровенская область – 412 случаев;
  • Сумская область – 1176 случаев;
  • Тернопольская область – 480 случаев;
  • Харьковская область – 1934 случая;
  • Херсонская область – 918 случаев;
  • Хмельницкая область – 958 случаев;
  • Черкасская область – 275 случаев;
  • Черновицкая область – 487 случаев;
  • Черниговская область – 681 случай.

Напомним, главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. По мнению Тараса Жиравецкого, в больших городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарства.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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