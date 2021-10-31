В одной из областей почти 2 тысяч больных за сутки: в каких регионах Украины наихудшая COVID-ситуация

В одной из областей почти 2 тысяч больных за сутки: в каких регионах Украины наихудшая COVID-ситуация

В Харьковской области почти 2 тысячи больных в сутки.

В Украине на 31 октября зафиксировано 17 430 новых случаев COVID-19. В больницы было госпитализировано 5 663 человека.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировали в следующих областях: Сумской — 1176, Одесской — 1521 и Харьковской — 1934.

В целом ситуация в регионах с COVID-19 за прошедшие сутки выглядит так:

г. Киев – 443 случая;

Винницкая область – 363 случая;

Волынская область – 317 случаев;

Днепропетровская область – 1141 случай;

Донецкая область – 436 случаев;

Житомирская область – 1166 случаев;

Закарпатская область – 181 случай;

Запорожская область – 657 случаев;

Ивано-Франковская область – 582 случая;

Киевская область – 578 случаев;

Кировоградская область – 177 случаев;

Луганская область – 204 случая;

Львовская область – 1040 случаев;

Николаевская область – 939 случаев;

Одесская область – 1521 случай;

Полтавская область – 364 случая;

Ровенская область – 412 случаев;

Сумская область – 1176 случаев;

Тернопольская область – 480 случаев;

Харьковская область – 1934 случая;

Херсонская область – 918 случаев;

Хмельницкая область – 958 случаев;

Черкасская область – 275 случаев;

Черновицкая область – 487 случаев;

Черниговская область – 681 случай.

Напомним, главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. По мнению Тараса Жиравецкого, в больших городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарства.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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