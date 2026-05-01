В одной из областей под ударом дронов оказался детсад: что известно о последствиях (фото)

Последствия атаки в Черкасскую область. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Российская армия в пятницу, 1 мая, атаковала беспилотниками Черкасскую область. В регионе работают силы ПВО, но есть последствия.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной поврежден детский сад. В здании выбило окна. Кроме того, в населенном пункте повреждены частные дома.

«Травмированных нет. Воспитанники с персоналом заведения находились в укрытии», — подчеркнул он.

Последствия атаки.

В Черкасской области после атаки пострадал детсад. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, сегодня посреди дня россияне запустили рой «Шахедов» по Украине . оккупанты запустили беспилотники по разным направлениям. В настоящее время они двигаются на запад страны. Взрывы произошли в Киевской и Винницкой областях.

