В одной из областей под ударом дронов оказался детсад: что известно о последствиях (фото)
По данным властей, обошлось без пострадавших. Воспитанники дошкольного учреждения находились в укрытии.
Российская армия в пятницу, 1 мая, атаковала беспилотниками Черкасскую область. В регионе работают силы ПВО, но есть последствия.
Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
В Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной поврежден детский сад. В здании выбило окна. Кроме того, в населенном пункте повреждены частные дома.
«Травмированных нет. Воспитанники с персоналом заведения находились в укрытии», — подчеркнул он.
Последствия атаки.
Напомним, сегодня посреди дня россияне запустили рой «Шахедов» по Украине . оккупанты запустили беспилотники по разным направлениям. В настоящее время они двигаются на запад страны. Взрывы произошли в Киевской и Винницкой областях.