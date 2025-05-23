- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4811
- Время на прочтение
- 1 мин
В одной из областей появятся мобильные блокпосты — какая причина и что происходит
В Полтавской области в четырех районах создадут мобильные блокпосты. На объектах будут дежурить военные и полицейские.
В Полтавской области создадут мобильные блокпосты для розыска военнослужащих, совершивших самовольное оставление части. На них будут дежурить сотрудники полиции, ТЦК и СП, военной службы правопорядка и СБУ.
Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на источники в Полтавской ОВА.
В частности, в четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты — в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском.
На местах будут дежурить:
шесть работников полиции
четыре военнослужащих ТЦК и СП
один работник зонального отдела Военной службы правопорядка
работник СБУ
Напомним, президент Украины подписал Закон №4392-9, вводящий упрощенный механизм добровольного возвращения в службу для самовольно покинувших часть или совершивших дезертирство до 10 мая 2025 года. Вернуться на службу можно до 30 августа 2025 года.