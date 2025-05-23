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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В одной из областей появятся мобильные блокпосты — какая причина и что происходит

В Полтавской области в четырех районах создадут мобильные блокпосты. На объектах будут дежурить военные и полицейские.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мобильные блокпосты создадут в четырех районах области

Мобильные блокпосты создадут в четырех районах области / © МВС Украины в Telegram

В Полтавской области создадут мобильные блокпосты для розыска военнослужащих, совершивших самовольное оставление части. На них будут дежурить сотрудники полиции, ТЦК и СП, военной службы правопорядка и СБУ.

Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на источники в Полтавской ОВА.

В частности, в четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты — в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском.

На местах будут дежурить:

  • шесть работников полиции

  • четыре военнослужащих ТЦК и СП

  • один работник зонального отдела Военной службы правопорядка

  • работник СБУ

Напомним, президент Украины подписал Закон №4392-9, вводящий упрощенный механизм добровольного возвращения в службу для самовольно покинувших часть или совершивших дезертирство до 10 мая 2025 года. Вернуться на службу можно до 30 августа 2025 года.

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