Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

В одной из областей применяются аварийные отключения

По указанию "Укрэнерго" в Сумской области применяются аварийные отключения.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © ТСН

На территории Сумщины заработали график аварийных отключений. Они действуют на 7 очередей потребителей.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Как отмечается, продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация.

"Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают: единственная причина применения каких-либо ограничений — это военная агрессия России против украинского народа и повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией РФ.

Ранее речь шла о том, что «Укрэнерго» ужесточает ограничения.

Так, во всех регионах до конца суток будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 2 до 4 очередей.

Ограничения мощности будут действовать и для индустрии и бизнеса.

Дата публикации
Количество просмотров
98
