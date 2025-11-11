В одной из областей применяются аварийные отключения

Отключение света / © ТСН

На территории Сумщины заработали график аварийных отключений. Они действуют на 7 очередей потребителей.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Как отмечается, продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация.

"Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают: единственная причина применения каких-либо ограничений — это военная агрессия России против украинского народа и повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией РФ.

Ранее речь шла о том, что «Укрэнерго» ужесточает ограничения.

Так, во всех регионах до конца суток будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 2 до 4 очередей.

Ограничения мощности будут действовать и для индустрии и бизнеса.