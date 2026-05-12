Реклама

Сегодня, 12 мая, стрельба произошла в помещении Светловодского горсовета.

Об этом сообщили в Светловодском городском совете.

«Сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане. Один из человек получил ранения из травматического оружия. Пострадавшему предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве уточнили, что перед этим в течение дня Сергей Савич вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко.

На место происшествия немедленно вызваны полиция и скорая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы проводят задержание и неотложные следственные действия.

На месте происшествия. Фото: svgr.gov.ua

Напомним, в Подольском районе Киева патрульные задержали мужчину, который ночью устроил стрельбу из окна собственной квартиры. На месте происшествия обнаружили отстрелянные гильзы.

Дата публикации 13:48, 12.05.26 Количество просмотров 10 В Светловодском горсовете в Кировоградской области заместитель мэра открыл стрельбу - видео

Новости партнеров