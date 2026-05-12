В одной из областей произошла стрельба в горсовете — есть раненые
Известно, что один из работников учреждения получил ранения.
Сегодня, 12 мая, стрельба произошла в помещении Светловодского горсовета.
Об этом сообщили в Светловодском городском совете.
«Сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане. Один из человек получил ранения из травматического оружия. Пострадавшему предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что перед этим в течение дня Сергей Савич вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко.
На место происшествия немедленно вызваны полиция и скорая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы проводят задержание и неотложные следственные действия.
