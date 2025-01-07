В одной из областей произошли масштабные отключения света: что известно

На Прикарпатье – сильный ветер.
Во вторник, 7 января, в Ивано-Франковской области произошли масштабные отключения света. Причиной обесточений стал сильный ветер.
Об этом сообщили в пресс-службе "Прикарпатьеоблэнерго".
Из-за порывов юго-западного ветра до 25-30 м/с в сетях Прикарпатья возникли многочисленные обесточения. Самая сложная ситуация на Долинщине, Рожнятовщине и в горных районах.
В результате падения опор и повреждений проводов на воздушных линиях электропередачи 6-10 кВ обесточены четыре населенных пункта полностью и десять — частично. Отключения зарегистрированы в Долинской, Рожнятовской, Косовской, Верховинской и Коломыйской громадах.
Массовые аварии и многочисленные обрывы есть также на линиях 0,4 кВ:
- Косовская громада – 156 погашений;
- Верховинская громада – 34 погашения;
- Долинская громада – 126 погашений;
- Рожнятовская громада – 88 погашений;
- Коломыйская громада – 20 погашений;
- Надворная – 50 погашений;
- Яремче – 30 погашений.
Всего над возобновлением электроснабжения сейчас работает более 20 бригад энергетиков. Они делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом к концу светового дня.
Как сообщалось, синоптики предупреждали о шторме на Прикарпатье — порывы ветра 17-22 м/с. На высокогорье – 40 м/с.
Напомним, синоптики сообщили о погоде, которая будет нетипичной для середины зимы. После умеренных морозов температура воздуха в ближайшие семь дней ожидается плюсовая, а "минусы" будут местами лишь ночью.