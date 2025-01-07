В одной из областей произошли масштабные отключения света: что известно

Во вторник, 7 января, в Ивано-Франковской области произошли масштабные отключения света. Причиной обесточений стал сильный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе "Прикарпатьеоблэнерго".

Из-за порывов юго-западного ветра до 25-30 м/с в сетях Прикарпатья возникли многочисленные обесточения. Самая сложная ситуация на Долинщине, Рожнятовщине и в горных районах.

В результате падения опор и повреждений проводов на воздушных линиях электропередачи 6-10 кВ обесточены четыре населенных пункта полностью и десять — частично. Отключения зарегистрированы в Долинской, Рожнятовской, Косовской, Верховинской и Коломыйской громадах.

Массовые аварии и многочисленные обрывы есть также на линиях 0,4 кВ:

Косовская громада – 156 погашений;

Верховинская громада – 34 погашения;

Долинская громада – 126 погашений;

Рожнятовская громада – 88 погашений;

Коломыйская громада – 20 погашений;

Надворная – 50 погашений;

Яремче – 30 погашений.

Всего над возобновлением электроснабжения сейчас работает более 20 бригад энергетиков. Они делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом к концу светового дня.

Как сообщалось, синоптики предупреждали о шторме на Прикарпатье — порывы ветра 17-22 м/с. На высокогорье – 40 м/с.

Напомним, синоптики сообщили о погоде, которая будет нетипичной для середины зимы. После умеренных морозов температура воздуха в ближайшие семь дней ожидается плюсовая, а "минусы" будут местами лишь ночью.

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