В одной из областей произошли "прилеты" на объекты нефтегазовой промышленности: детали

Спасатели

В ночь на 22 октября российская армия атаковала Полтавскую область. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе", - проинформировал чиновник.

Напомним, глава Министерства энергетики Светлана Гринчук сообщала, что с ночи и утром 22 октября армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру страны. Деталей представитель правительства не сообщила. Впрочем, в ряде областей с утра начали вводить графики аварийных отключений света.