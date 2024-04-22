В одной из областей произошло аварийное отключение света – какая ситуация

Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет.

Из-за непогоды в Полтавской области возникло аварийное отключение света. Без электроснабжения 26 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Из-за сильных порывов ветра на Полтавщине возникли аварийные отключения электроснабжения. Сейчас временно без света около 3,5 тысячи абонентов. Отключены 26 населенных пунктов в Миргородской, Лохвицкой, Зиньковской, Диканской и Кобеляцкой громадах", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, к восстановительным работам привлечены 18 аварийных бригад.

"Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей", — подчеркнул глава области.

Напомним, 21 апреля в Киеве бушевала непогода. Какие последствия ухудшения погоды — читайте ЗДЕСЬ.

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