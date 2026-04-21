В одной из областей резко возросло количество нападений на ТЦК — ситуация с мобилизацией обостряется
На Волыни участились нападения на военных ТЦК. Уже около 70 случаев зафиксировано с начала полномасштабной войны.
В Волынской области фиксируется рост количества инцидентов, связанных с нападениями на военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК) во время проведения мобилизационных мероприятий. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения произошло около 70 таких случаев.
Об этом сообщили в областном ТЦК и СП в комментарии LIGA.net.
По словам военных ТЦК, в период с 2022 по 2025 год зафиксирован 41 инцидент. В то же время, по состоянию на середину апреля 2026 года их количество выросло еще на 29.
Речь идет о различных формах противодействия — от физического сопротивления до групповых нападений, драк и повреждения служебных автомобилей. Все подобные случаи расследуют правоохранители, за ними открывают как административные, так и уголовные производства.
Нападение в Копачевке
Один из последних инцидентов произошел 15 апреля в селе Копачевка. Во время проверки авто трое мужчин пытались скрыться, однако их прицеп перевернулся. После этого они вступили в конфликт с полицейскими и представителями ТЦК, применив предметы, похожие на кастет и металлическую палку, а также слезоточивый газ. В результате нападения пострадали три человека: правоохранитель и двое военных. Все нападавшие были задержаны, а в их авто нашли опасные предметы, в том числе нож и газовые баллончики.
Другие случаи свидетельствуют об эскалации ситуации.
Нападения в Луцке: драки, преследования, стрельба
Так, 11 апреля в Луцке группа подростков напала на представителей ТЦК, что позволило проверяемому мужчине сбежать.
А 8 марта в одном из сел области неизвестные на нескольких автомобилях преследовали служебную машину, заставили ее съехать в кювет и силой уволили военнообязанного.
Еще один инцидент произошел 24 февраля в Луцке, когда мужчина во время проверки документов открыл стрельбу в сторону военных, использовав предмет, похожий на пистолет. Его оперативно задержали.
Отдельно в ТЦК напоминают о случае дезинформации в августе 2024 года, когда из-за фейковых сообщений в мессенджерах возле одного из центров собралась толпа людей. Тогда стражи порядка несколько часов обеспечивали порядок, а СБУ впоследствии прекратила деятельность каналов, распространявших провокационный контент.
В ТЦК отмечают, что тенденция роста подобных инцидентов сохраняется, а причины конфликтов требуют системного решения на уровне организации мобилизационных процессов.