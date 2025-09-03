ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1215
Время на прочтение
1 мин

В одной из областей РФ ударила по объекту критической инфраструктуры: тысячи людей остались без света

В частности, с утра было очень громко в городке Нежин.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атак на объект энергетики.

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

В Черниговской области враг попал в объект критической инфраструктуры. Из-за обстрела без электричества осталось почти 30 тысяч хозяйств в Нежинском районе.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус.

"Черниговская область под атакой российских беспилотников. Враг в очередной раз попал в объект гражданской критической инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.

По его словам, для восстановления задействованы все необходимые службы.

Тем временем в Нежинском городском совете добавили, что утром 3 сентября в городе прогремели взрывы. Произошли попадания в объект критической инфраструктуры. Город частично остается без света и воды.

Напомним, из-за ночных обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области. "Укрзализныця" сообщает о задержках ряда рейсов в разных направлениях. В частности, в Киев, Львов, Запорожье, Краматорск и т.д.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie