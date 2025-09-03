- Дата публикации
В одной из областей РФ ударила по объекту критической инфраструктуры: тысячи людей остались без света
В частности, с утра было очень громко в городке Нежин.
В Черниговской области враг попал в объект критической инфраструктуры. Из-за обстрела без электричества осталось почти 30 тысяч хозяйств в Нежинском районе.
Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус.
"Черниговская область под атакой российских беспилотников. Враг в очередной раз попал в объект гражданской критической инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.
По его словам, для восстановления задействованы все необходимые службы.
Тем временем в Нежинском городском совете добавили, что утром 3 сентября в городе прогремели взрывы. Произошли попадания в объект критической инфраструктуры. Город частично остается без света и воды.
Напомним, из-за ночных обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области. "Укрзализныця" сообщает о задержках ряда рейсов в разных направлениях. В частности, в Киев, Львов, Запорожье, Краматорск и т.д.