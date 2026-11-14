Одесчина без света / © Associated Press

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Сегодня, 14 ноября, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины. Утром россияне нанесли удар по объекту ДТЭК Одесские электросети на севере области.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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«В результате атаки почти 50 тысяч жителей остались без света.

Энергетики уже приступили к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — отметил он.

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Атака по Украине 14 ноября — что известно

Россияне в ночь на 14 ноября атаковали Украину 96 дронами типа Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 81 из них. Однако российские БпЛА попали в восьми местах, а обломки рухнули еще на двух локациях.

Российские войска атаковали Запорожье. Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Космическом районе города, после чего там возник пожар.

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