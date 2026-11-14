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В одной из областей РФ устроила блэкаут — десятки тысяч человек сидят без света
Утром россияне нанесли удар по объекту ДТЭК.
Сегодня, 14 ноября, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины. Утром россияне нанесли удар по объекту ДТЭК Одесские электросети на севере области.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«В результате атаки почти 50 тысяч жителей остались без света.
Энергетики уже приступили к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — отметил он.
Атака по Украине 14 ноября — что известно
Россияне в ночь на 14 ноября атаковали Украину 96 дронами типа Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 81 из них. Однако российские БпЛА попали в восьми местах, а обломки рухнули еще на двух локациях.
Российские войска атаковали Запорожье. Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Космическом районе города, после чего там возник пожар.