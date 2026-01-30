ВСУ держат оборону / © Associated Press

За прошедшие сутки, 29 января, россияне расширили зону своего вторжения в Сумскую область на участке, где пересекли границу около месяца назад.

DeepState зафиксировал продвижение войск РФ в районе села Грабовское.

Ранее глава Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире «Суспільне» сообщил, что оккупанты продолжают укрепляться в Грабовском в Сумской области. В частности, враг дистанционно минует подступы к селу, чтобы предотвратить контратаки Вооруженных сил Украины.

В Грабовском, по его словам, до сих пор находится до 100 российских солдат. Преимущественно они прячутся в домах местного населения и пытаются запускать FPV-дроны по украинским войскам. Оккупанты планируют превратить временно оккупированное село в форпост.

Что предшествовало

Ночью, 20 декабря 2025 года, российские военные зашли на пограничную территорию села Грабовское и вывезли 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия.

Российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось. Группа врага в селе остается неизменной — это примерно 100 единиц живой силы, обычные контрактники российской мотострелковой бригады.

21 декабря стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского Сумской области, откуда россияне вывезли более 50 гражданских людей.