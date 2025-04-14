В одной из областей сократили продолжительность комендантского часа в Пасхальную ночь

Пасха. / © УНИАН

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В Пасхальную ночь, 20 апреля, в Хмельницкой области будет сокращен комендантский час . Он будет действовать с полуночи до 03:00, а не до 05:00.

Об этом заявил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, соответствующее решение было принято на Совете обороны области. Впрочем, из-за сокращения комендантского часа в Хмельницкой области одновременно усилили меры безопасности:

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Во время сокращенного комендантского часа будут усилены меры безопасности:

состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;

пожарные проводят противопожарные инструктажи;

правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;

необходимо обеспечить доступность укрытий при воздушной тревоге.

"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужение, но без лишних рисков", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, какой будет погода на Пасху. По ее словам, поле высокого атмосферного давления обеспечит сухую погоду без осадков.