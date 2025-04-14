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- Украина
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В одной из областей сократили продолжительность комендантского часа в Пасхальную ночь
В Хмельницкой области усилят меры безопасности в этот период.
В Пасхальную ночь, 20 апреля, в Хмельницкой области будет сокращен комендантский час . Он будет действовать с полуночи до 03:00, а не до 05:00.
Об этом заявил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
По его словам, соответствующее решение было принято на Совете обороны области. Впрочем, из-за сокращения комендантского часа в Хмельницкой области одновременно усилили меры безопасности:
Во время сокращенного комендантского часа будут усилены меры безопасности:
состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;
пожарные проводят противопожарные инструктажи;
правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;
необходимо обеспечить доступность укрытий при воздушной тревоге.
"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужение, но без лишних рисков", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, какой будет погода на Пасху. По ее словам, поле высокого атмосферного давления обеспечит сухую погоду без осадков.