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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В одной из областей сократили продолжительность комендантского часа в Пасхальную ночь

В Хмельницкой области усилят меры безопасности в этот период.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Пасха.

Пасха. / © УНИАН

В Пасхальную ночь, 20 апреля, в Хмельницкой области будет сокращен комендантский час . Он будет действовать с полуночи до 03:00, а не до 05:00.

Об этом заявил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, соответствующее решение было принято на Совете обороны области. Впрочем, из-за сокращения комендантского часа в Хмельницкой области одновременно усилили меры безопасности:

Во время сокращенного комендантского часа будут усилены меры безопасности:

  • состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;

  • пожарные проводят противопожарные инструктажи;

  • правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;

  • необходимо обеспечить доступность укрытий при воздушной тревоге.

"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужение, но без лишних рисков", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, какой будет погода на Пасху. По ее словам, поле высокого атмосферного давления обеспечит сухую погоду без осадков.

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