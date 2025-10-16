В одной из областей сообщили, когда включат отопление для жителей

Отопительный сезон / © pixabay.com

Централизованное отопление для населения Львовской области будет подключено 1 ноября.

Об этом стало известно после заседания Львовской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

В ходе мероприятия были приняты ключевые решения по зимнему периоду.

Тепло для населения — от 1 ноября

По решению Комиссии централизованное отопление для населения области начнется с 1 ноября.

При этом социальная инфраструктура уже активно подключается к теплоснабжению: по состоянию на 16 октября распоряжение о старте сезона выдало 51 громада. Тепло уже представлено до 52% дошкольных учреждений, 48% образовательных учреждений и 51% здравоохранительных учреждений. Комиссия обязала обеспечить стабильное теплоснабжение всех социальных объектов до 18 октября.

«Пункты Несокрушимости» будут работать в режиме 24/7

Учитывая приближение холодов, Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о срочном переводе «Пунктов Несокрушимости» из «спящего режима» в режим круглосуточного функционирования.

Как отметил первый заместитель председателя ЛОГА Андрей Годик, громадам теперь не нужно дополнительное согласование от областной комиссии для их открытия и обеспечения работы в режиме 24/7 (или по утвержденному графику). До 1 ноября все пункты должны быть полностью укомплектованы, включая стабильный доступ в Интернет. Руководство ОГА также призвало общества максимально быстро обновить данные о работе пунктов в приложении «Дія».

