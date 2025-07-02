В одной из областей срочно отселяют людей: что известно

Эвакуация. / © gettyimages.com

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В Днепропетровской области продолжается отселение жителей из-за опасности обстрелов РФ. Речь идет о населенных пунктах, прилегающих к линии разграничения. Сейчас это около 20 деревень.

Об этом рассказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии "24 Канала".

По его словам, местные власти не могут гарантировать безопасное проживание и перемещение людей на этой территории. Армия РФ использует FPV-дроны, артиллерию и "атакует любой объект, который считает нужным". Именно поэтому, отмечает Ступак, гражданским оставаться там нельзя.

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Кроме того, в Новопавловку прилетают российские КАБы, которые могут долетать на расстояние 80-90 км. По словам Ступака, в воздушном пространстве Днепропетровска Россия так или иначе присутствует. Есть дроны-наблюдатели, дроны-разведчики, дроны-камикадзе, ударные дроны.

"Даже если физически российские войска на территории Днепропетровщины на земле нет, то в воздушном пространстве они есть. Мы должны это учитывать. К сожалению, ситуация сложная", - пояснил Ступак.

Он также отметил, что в эти выходные в Днепр уже прилетел российский реактивный снаряд. Есть опасения, что линия разграничения почти рядом, объяснил военный эксперт.

"Пока предпосылок к панике нет. Но должны наблюдать, что происходит", - добавил экс-сотрудник СБУ.

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Напомним, армия РФ пытается прорваться на Днепропетровщину любой ценой. Россияне активно распространяют фейки о «прорыве», а также создают «серую зону» у границы области.

Впрочем, пользователи карты DeepState обратили внимание, что по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровской области появилась так называемая серая зона — в отдельных местах вглубь от админграницы она достигает более 800 метров.

Между тем, младший сержант Станислав Бунятов заявил, что на направлении Днепровской админграницы многие наши подразделения имеют низкий уровень обеспечения. В частности, у них критический дефицит ударных и разведывательных беспилотников, что усложняет оборону и позволяет врагу продвигаться вперед.

Дата публикации 17:58, 30.06.25 Количество просмотров 26 103 раненых до сих пор в больницах! Последствия ракетной атаки по Днепру ужасают