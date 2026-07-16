В одной из областей стремительно растет "серая зона": где полезли россияне

Ситуация на фронте сложная / © ТСН

Реклама

На Покровском направлении российские войска активно применяют тактику малых пехотных групп, пытаясь обходить украинские позиции и закрепляться в тылу.

Об этом сообщил в эфире Ранок.LIVE лейтенант, командир подразделения НРК батальона «Свобода» НГУ Антон Федоров.

«Существенно увеличилась серая зона, которая частично контролируется противником, отчасти нами. Противник применяет тактику малых пехотных групп, пытается обойти наши пехотные позиции, зайти в тыл и создать проблемы для логистики», — сказал он.

Реклама

По его словам, российские военные ежедневно продвигаются небольшими группами по одному-два бойца, используя летнюю растительность как укрытие. В то же время механизированные штурмы почти не применяются.

Справка:

Серая зона — это территория между позициями украинских и вражеских войск, которую не контролирует ни одна из сторон. Это опасная нейтральная полоса, где нет стабильных позиций, а присутствие ограничивается разведкой, дронами или малыми пехотными группами.

Ситуация на фронте — последние новости

Главком Александр Сырский сообщил, что темпы продвижения войск Российской Федерации на фронте в Украине в первом полугодии этого года уменьшились более чем вдвое. Впрочем, агрессор стремится расширить свое наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

Президент РФ Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.

Реклама

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.

Новости партнеров