В одной из областей Украины 15 декабря отключат свет вне графика: подробности

Более 60 улиц останутся без электроснабжения из-за внеплановых ремонтных работ, которые продлятся три часа.

В Ровенской области проведут стабилизационные работы энергосистемы: в Ровно и окрестных селах отключат свет.

Об этом написал начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Сегодня, 15 декабря, энергетики Ровенской области будут проводить работы по стабилизации энергосистемы. В этой связи с 11:00 до 14:00 в областном центре планируется отключение электроэнергии вне графика.

Без света полностью или частично останутся более 60 улиц в Ровно, в частности, Стельмаха, Видинская, Бандеры, Энергетиков, а также микрорайоны Новый Двор, Красные горы и На Счастливом.

Также отключения коснутся нескольких сел вблизи Ровно: Колоденко, Порозово, Тайкуры, Корнин, Белая Криница и Глинки.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к этому вынужденному мероприятию, ведь его целью является улучшение электроснабжения в области.

Напомним, 13 декабря в результате массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах Украины.

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