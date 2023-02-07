В одной из областей Украины 15 февраля не будут выключать свет — Минэнерго

Отключения возможны только в связи с аварийными ситуациями в сетях или угрозами ракетных ударов по Украине.

По распоряжению Министерства энергетики Украины и соответственно утвержденного графика НЭК "Укрэнерго", с 9 февраля по 20 февраля во всех областях Украины планируется проведение измерений почасовой электрической нагрузки.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Такие мероприятия проводятся с целью получения точной информации об объеме реального потребления электроэнергии в сутки каждым регионом.

"Режимный день в Сумской области запланирован на 15 февраля, поэтому в связи с этим графики почасовых отключений не будут применяться. Планируйте потребление электрической энергии на 15 февраля с учетом отсутствия ограничений для анализа потребления в условиях нормального функционирования области", — сообщает источник.

Также "Укрэнерго" аносировало изменения в графике отключения света в каждом регионе после замеров электропотребления. Во время этого целый день не выключается свет.

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